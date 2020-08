Ocse: in secondo trim. export G20 -17,7%, cresce solo Cina (Di giovedì 27 agosto 2020) Parigi, 27 ago. -(Adnkronos) - Crollo record nel secondo trimestre per il commercio internazionale di merci con un aprile disastroso seguito da una leggera ripresa a maggio e giugno per via dell'allentamento delle misure di contenimento del COVID-19. Lo certifica l'Ocse che segnala come per i paesi del G20 rispetto al primo trimestre del 2020, le esportazioni sono diminuite del 17,7% e le importazioni del 16,7%, il calo maggiore dalla crisi finanziaria del 2009. Il dato peggiore - come detto - ad aprile quando rispetto al mese precedente le esportazioni e le importazioni del G20 sono diminuite rispettivamente del 18,7% e del 16,0%. Per l'Italia nel secondo trimestre le esportazioni sono scese a 93,7 miliardi di dollari (erano di 133,7 miliardi un anno prima) mentre le importazioni sono ... Leggi su liberoquotidiano

