“Neg*i, animali, lavorano in modo tribale”. Le intercettazioni della startup che sfruttava gli immigrati (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago – Che gioiellino di azienda startup aveva messo in piedi l’ex-bocconiano Guglielmo Stagno d’Alcontres. Straberry, mini-impero da 7 milioni e mezzo di euro, fiore all’occhiello della neo imprenditoria a km zero: solidale, umana, radical chic, pluripremiata per l’impegno ecologista. Il must per tutti i milanesi del centro che si facevano consegnare, tramite chiamata con apposita app, la loro brava cassetta di frutti di bosco a mezzo apecar – quanto non è «paracula», quanto non strizza l’occhio agli echi strapaesani la specifica scelta del mezzo? Che non te la fai una macedonia di fragole in terrazza mentre si chiacchiera di diritti dei migranti, sostenibilità ambientale e parità di genere? Peccato, davvero peccato che l’indagine condotta dalle Fiamme Gialle ... Leggi su ilprimatonazionale

