Napoli, ufficiale la terza maglia: sarà blu scuro e rosa (Di giovedì 27 agosto 2020) La terza maglia del Napoli sarà blu con gli inserti rosa su maniche e colletto, mentre il logo Kappa è in azzurro sia in petto che sulle spalle. Lo sponsor Lete è in rosso anche in questo caso, mentre la scritta MSC è in bianco come per la prima maglia. L'articolo Napoli, ufficiale la terza maglia: sarà blu scuro e rosa ilNapolista. Leggi su ilnapolista

