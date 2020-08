Molti clienti del Billionaire erano registrati con nomi falsi. Sileri: “Rimango atterrito. La Procura apra un’inchiesta” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano rintracciati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un’inchiesta su questo”. E’ quanto ha detto a Radio Cusano Campus il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Purtroppo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto. Mi preoccupo quando vedo scene di persone che sembra non si preoccupino per ... Leggi su lanotiziagiornale

fanpage : Focolaio #Billionaire, si cercano i clienti del locale, ma molti hanno lasciato nomi falsi - LuciaLaVita1 : RT @SardegnaG: #focolaio al #Billionaire gli aggiornamenti: molti clienti hanno dato falsi numeri di telefono e non sono rintracciabili, g… - Lucia05149332 : I riccastri bidoni di oggi. Tutta apparenza senza sostanza. - ruiciccio : RT @salvinimi: Focolaio Billionaire, 3mila clienti da rintracciare: ma molti hanno lasciato numeri di telefono falsi. Stranamente di scontr… - cutolotto : Ci sarebbe da chiarire poi,i molti dati falsi lasciati dai clienti del Billionaire...io non credo che moltissimi av… -

Ultime Notizie dalla rete : Molti clienti BILLIONAIRE: molti clienti hanno dato un cellulare falso, si analizza il registro ospiti Milanoevents.it Billionaire, i numeri falsi rilasciati all’ingresso non permettono di tracciare i possibili contagiati

i circa 3mila clienti che durante le ultime serate hanno partecipato agli eventi della discoteca. Subito sono però inciampati su un problema: molti turisti hanno rilasciato falsi numeri di ...

Audi, 10 e-tron in Cina per rivoluzionare la mobilità

Il gruppo Volkswagen invierà molto presto dieci Audi e-tron in Cina, nella città di Hefei. Le auto verranno testate su una rete stradale intelligente di circa 80 chilometri. L’obiettivo è valutare il ...

i circa 3mila clienti che durante le ultime serate hanno partecipato agli eventi della discoteca. Subito sono però inciampati su un problema: molti turisti hanno rilasciato falsi numeri di ...Il gruppo Volkswagen invierà molto presto dieci Audi e-tron in Cina, nella città di Hefei. Le auto verranno testate su una rete stradale intelligente di circa 80 chilometri. L’obiettivo è valutare il ...