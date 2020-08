LIVE| Calciomercato Serie A, 27 agosto: Barcellona, quale futuro per Messi? (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Serie A LIVE- Tutto pronto per l’inizio della sessione di Calciomercato, la quale aprirà i battenti ufficialmente il 1 settembre e chiuderà il 1 ottobre. Di seguito tutte… Questo articolo LIVE Calciomercato Serie A, 27 agosto: Barcellona, quale futuro per Messi? è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calciomercato Milan news – Ibrahimovic rinnova il contratto | VIDEO

Dopo settimane di difficile trattativa, il Milan e Mino Raiola hanno finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne centravanti svedese guadagnerà un ingag ...

LIVE TJ - Suarez è il favorito nel borsino degli attaccanti per la Juventus

12:25 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, Luis Suarez non sarebbe più nei piani del Barcellona. Per questo motivo, tra le squadre che si sono informate per arrivare all'uruguaiano c'è anche la ...

