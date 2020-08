Kate Middleton, il divieto assurdo: “Come in prigione, non può nemmeno…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo le indiscrezioni vivere all’interno della Famiglia Reale non è affatto semplice. Le regole da rispettare sono tantissime e i vari membri della Corona devono rispettarle tutte per poter vivere serenamente. Ne sa qualcosa Kate Middleton, che dal matrimonio con il principe William ha guadagnato dei privilegi e la possibilità di diventare regina, ma anche una serie di regole e divieti assurdi: eccone uno che vi lascerà senza parole. Kate Middleton, l’imposizione incredibile: cosa non può fare Kate Middleton, di 38 anni, è la moglie di un futuro re d’Inghilterra, eppure non può svolgere alcune attività normalissime. I divieti della Corte e le regole del protocollo reale sono innumerevoli e lei ... Leggi su velvetgossip

IOdonna : Kate Middleton, stanca e stressata, “vittima” del piano di Buckingham Palace - VanityFairIt : Ma che romanticone, il fratello minore della Duchessa di Cambridge! - VanityFairIt : Le due, ancora una volta, fanno scelte opposte #Moda - infoitcultura : Kate Middleton e Meghan Markle, «mai davvero amiche» (anche per «la frattura» tra William e Harry) - lillydessi : Meghan e Kate, diverse anche nelle mascherine -