Junior Bake Off su Real Time: con Flavio Montrucchio alla conduzione la moglie Alessia Mancini (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi su Instagram Flavio Montrucchio ha pubblicato un selfie nel quale compare con la moglie Alessia Mancini. Nella didascalia del post ha scritto: "Congiunti al lavoro! Benvenuta a Junior BakOff". Una frase che lascia immaginare un coinvolgimento della showgirl nel programma che andrà in onda su Real Time a Natale prossimo (la fine sarà trasmessa proprio il 25 dicembre).La società di produzione Banijay ha fatto il resto svelando che la Mancini sarà al fianco di Montrucchio per tutte e tre le puntate previste, dando vita ad una vera e propria conduzione di coppia. Le registrazioni, secondo quanto ci risulta, sarebbero in corso proprio in questi giorni. La scelta di ... Leggi su blogo

Di coppie televisive ce ne sono tante, ma quella che andrà a condurre a dicembre su Real Time Junior Bake Off è piuttosto curiosa poiché si tratta di marito e moglie: Flavio Montrucchio e Alessia Manc ...

