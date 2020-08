Jessie Cave, racconto choc della star di Harry Potter: “Stuprata a 14 anni” (Di giovedì 27 agosto 2020) Jessie Cave, nota sul grande schermo per il ruolo di Lavanda Brown in “Harry Potter e il principe mezzo sangue”, rivela una terribile verità. Ai fan di Harry Potter il nome di Jassie Cave non suonerà certo nuovo… e non solo a loro. La giovane attrice britannica ha conquistato fama e popolarità sul grande schermo … L'articolo Jessie Cave, racconto choc della star di Harry Potter: “Stuprata a 14 anni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

