Incidente moto-pullman a Milano: c’è un ferito in gravi condizioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Incidente tra moto e pullman, uno shuttle diretto all’aeroporto di Malpensa: ferito il centauro trentacinquenne. Scontro avvenuto a corso Buenos Aires Grave Incidente questa mattina a Milano in corso Buenos Aires, all’incrocio con via Pergolesi, tra una moto e uno shuttle diretto all’aeroporto di Malpensa. Erano poco prima delle 7 quando l’impatto tra i due mezzi ha fatto sbalzare il motociclista trentacinquenne dalla propria sella. Appena scattato l’allarme, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, Polizia locale, agenti della Questura, un’ambulanza e un’automedica che hanno subito soccorso il ferito ... Leggi su bloglive

