Heroes | il concerto in streaming dall' Arena di Verona

Il fortunato esperimento Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace, un intimo ed emozionante concerto del cantautore australiano registrato a giugno a Londra e distribuito in tutto il mondo il 23 luglio 2020, ha confermato che lo streaming video, soprattutto in un periodo in cui la musica live è fortemente limitata dal Covid-19, potrebbe essere davvero il futuro. Il 6 settembre, a partire dalle ore 19, si terrà Heroes, il primo grande concerto italiano nato e pensato per lo streaming a pagamento. Un evento innovativo e ambizioso, con oltre 40 artisti che si esibiranno per 5 ore dal vivo all'Arena di Verona per una finalità benefica. Un cast ricco e di alto livello, in cui spiccano Achille Lauro, Afterhours, Aiello, ...

È partita la messa in vendita dei biglietti fisici per Heros, un appuntamento che si preannuncia storico perché sarà il primo grande concerto italiano trasmesso in live streaming. Domenica 6 settembre ...

