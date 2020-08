Europa League, due partite di qualificazione rinviate per positività al COVID-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Due partite del primo turno di qualificazione di Europa League sono state rinviate a causa del coronavirus. Si tratta della sfida tra Nomme Kalju (Estonia) e Mura (Slovenia) e di quella tra il Maccabi Haifa (Israele) e il Zeljeznicar (Bosnia). Leggi su tuttonapoli

