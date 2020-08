Covid-19, 130 nuovi positivi in Campania e due decessi (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 130 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi della Regione attraverso il bollettino odierno che riporta anche il decesso di due persone per cause legate al Covid. Non si registra, invece, alcun guarito. Di seguito il riepilogo generale: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 130 (*) Tamponi del giorno: 3.631 Totale positivi: 6.241 Totale tamponi: 396.896 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 445 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente ... Leggi su anteprima24

CasalecchioNews : [comunicati] Lavori estivi nelle #scuole: adeguamenti protocolli anti-Covid con 160.000 euro dei Fondi Strutturali… - Marko_Morandi : RT @sbrucio: @Mcclane272 @valy_s @markorusso69 @MediasetTgcom24 @Zippo88lrr @VitoGulli Quello che non si capisce è che in TI ci sono circa… - PonytaEle : RT @sbrucio: @Mcclane272 @valy_s @markorusso69 @MediasetTgcom24 @Zippo88lrr @VitoGulli Quello che non si capisce è che in TI ci sono circa… - valy_s : RT @sbrucio: @Mcclane272 @valy_s @markorusso69 @MediasetTgcom24 @Zippo88lrr @VitoGulli Quello che non si capisce è che in TI ci sono circa… - sbrucio : @Mcclane272 @valy_s @markorusso69 @MediasetTgcom24 @Zippo88lrr @VitoGulli Quello che non si capisce è che in TI ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 130 Covid-19, 130 nuovi positivi in Campania e due decessi anteprima24.it Boom di contagi in Toscana, 161 in 24 ore: 18 rientravano dalla Sardegna

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispe ...

Coronavirus: in Toscana 161 nuovi casi, 102 di questi sono rientri

FIRENZE – In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in ...

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispe ...FIRENZE – In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in ...