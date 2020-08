Ciclismo, Europei 2020 prova in linea donne Elite oggi in tv: orari e diretta streaming (Di giovedì 27 agosto 2020) Giovedì 27 agosto è il giorno della prova in linea riservata alle donne Elite agli Europei di Ciclismo su strada di Plouay 2020. Grande attesa per la corsa che assegna il titolo continentale al termine di 109,2 chilometri caratterizzati da otto giri del percorso intorno alla città francese. L’Italia sogna in grande con Marta Bastianelli, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin tra le punte del ct Dino Savoldi, ma attenzione alla corazzata olandese che si presenta come la squadra da battere avendo al proprio interno la campionessa uscente Amy Pieters e la campionessa mondiale in carica Annemiek Van Vleuten, senza dimenticare Anna van der Breggen e Marianne Vos. orari E TV – La corsa prenderà il via ... Leggi su sportface

