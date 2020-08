"Ci sono 1374 focolai del virus" Ma solo uno su 3 è sintomatico (Di giovedì 27 agosto 2020) Valentina Dardari I nuovi positivi hanno un’età media di 29 anni. L’80% dei contagi è avvenuto in Italia Cresce il numero dei focolai, a oggi ce ne sono 1.374 attivi. Oltre il 60% è stato individuato grazie ai test e al tracciamento dei contatti. I nuovi contagiati hanno una età media di 29 anni e solo un terzo è risultato sintomatico. sono quindi i giovani in questo momento quelli maggiormente a rischio contagio, ma il loro quadro clinico risulta meno grave. In Italia 1.374 focolai attivi è stato il report settimanale di monitoraggio redatto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità a confermare l’aumento dei positivi per la ... Leggi su ilgiornale

