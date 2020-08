Caso Blake, Osaka boicotta le semifinali di Cincinnati: "Ci sono questioni più importanti del tennis" (Di giovedì 27 agosto 2020) NEW YORK - La tennista Naomi Osaka ha dichiarato che non giocherà la sua semifinale al 'Western and Southern Open', il torneo di Cincinnati che si disputa, causa Covid-19, a Flushing Meadows, a New ... Leggi su corrieredellosport

fanpage : Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due persone durante gli scontri in Wisconsin #JacobBlake - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - SkySportNBA : ULTIM'ORA NBA CASO BLAKE, MILWAUKEE NON GIOCA PER PROTESTA I BUCKS HANNO DECISO DI BOICOTTARE GARA-5 ? - fisco24_info : Il caso Blake, si fermano anche baseball e calcio: Osaka boicotta semifinale Open tennis, Lakers e Clippers per lo… - enricocolosimo : Il Basket. I migliori. Nba, i Milwaukee Bucks non scendono in campo per il caso Blake. Lakers e Clippers: fermiano… -