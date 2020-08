Caso Blake, la rabbia di Lewis Hamilton: “Meritiamo giustizia e meritiamo di vivere” (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo il ferimento di Jacob Blake, Lewis Hamilton torna a supportare il movimento Black Lives Matter e lo fa con un post emblematico su Instagram. Il campione mondiale di Formula 1 infatti posta una doppia FOTO, che sottolinea le similitudini tra le violenze del 1863 e quelle di questi giorni: “Il silenzio non è un’opzione! Chiediamo giustizia, la meritiamo! E meritiamo di essere trattati come tutti e di vivere!” Il post di Hamilton View this post on Instagram Silence is not an option! We demand Justice! We deserve justice! And we deserve to be treated equal and to LIVE!!! #blacklivesmatters A post shared by Lewis Hamilton ... Leggi su sportface

