Campania, De Luca su scuola: “Impossibile riaprire in queste condizioni” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all’apertura dell’anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Salerno sulla legge regionale dello psicologo di base. Campania, De Luca su scuola: “Impossibile riaprire in … L'articolo Campania, De Luca su scuola: “Impossibile riaprire in queste condizioni” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

