Billionaire, Lopalco su La7: “Un focolaio del genere è un incubo per la sanità pubblica. Clienti che lasciano nei locali dati falsi? Un’idiozia” (Di giovedì 27 agosto 2020) “focolaio al Billionaire? Un evento del genere è un incubo per la sanità pubblica“. Così, a “In onda” (La7), l’epidemiologo Pierluigi Lopalco commenta il caso dei 63 contagi al Billionaire, puntualizzando: “Tremila persone che sono state in un posto, che sono state in gran parte tracciate ma che poi si sono spostate e sono tornate nel proprio luogo di residenza comportano un lavoro davvero enorme. Bisogna rintracciare queste persone e fare un tampone. Quando si pensa al tampone, non si tratta solo del lavoro di un laboratorio. Si tratta dell’impegno di una persona che deve infilare un tampone nel naso di un paziente. L’operazione richiede circa 5-10 minuti, moltiplicate per 3000 e capite quante ... Leggi su ilfattoquotidiano

