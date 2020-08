Ballando con le Stelle: anche Daniele Scardina positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Si complica sempre più la situazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il ballerino Samuel Peron, tampone positivo anche per Daniele Scardina, uno dei concorrenti in gara. A dare l’annuncio la padrona di casa Milly Carlucci, che ha rivelato che il pugile – nonché ex fidanzato di Diletta Leotta – ha trascorso … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - arual812 : RT @TV_Italiana: I tamponi hanno evidenziato un secondo protagonista di #BallandoConLeStelle positivo al #COVID19. ?? - arual812 : RT @GDS_it: Nuovo caso di #Covid a #BallandoconleStelle, Milly Carlucci: 'Positivo Daniele Scardina' - occhio_notizie : Secondo positivo nel cast di Ballando con le Stelle - arual812 : RT @fabiofabbretti: #BallandoConLeStelle: Daniele Scardina positivo al Coronavirus -