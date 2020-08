Utenti iOS e Mac a rischio: state attenti a Safari! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pawel Wylecial prova ad avvisare Apple il 17 aprile. Quattro giorni dopo ha la soddisfazione di sentirsi dire che ha ragione, ma la grande azienda non fa nulla per porre rimedio al “bug” che il co-fondatore della società di sicurezza polacca RedTeam PL ha diligentemente rappresentato. In pratica un difetto nella programmazione del browser Safari potrebbe consentire ai pirati informatici di rubare i file degli Utenti Apple che adoperano il celeberrimo software di navigazione online. Nonostante ogni comprensibile preoccupazione e a dispetto dei ripetuti inviti di Wylecial a fare qualcosa, Apple non avrebbe adottato alcuna iniziativa volta ad eliminare la segnalata vulnerabilità. Le reiterate sollecitazioni – a quanto pare – sortiscono il solo effetto di chiedere al fastidioso informatico di farla finita e di tenere nascosti i dettagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

