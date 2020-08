UFFICIALE Chilwell è un nuovo calciatore del Chelsea (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il terzino lascia il Leicester per trasferirsi al Chelsea Ancora un botto di mercato per il Chelsea che, dopo gli acquisti di Werner e Ziyech, ufficializza anche l’acquisto di Ben Chilwell. Il terzino sinistro arriva dal Leicester e ha firmato per cinque stagione in maglia Blues. «Ben is Blue» l’annuncio sui social del Chelsea. BENISBLUE. Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

