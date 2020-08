Udinese, Marino: «Fofana non voleva rinnovare. De Paul? Nessuna offerta» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pierpaolo Marino ha parlato del mercato dell’Udinese: le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica bianconera Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha fatto il punto sul calciomercato ai microfoni del canale ufficiale del club. PREPARAZIONE – «Il programma dell’Udinese sarà di crescita, non vogliamo assolutamente sfaldare la squadra. Voglio tranquillizzare i tifosi, al momento è partito solamente Fofana ma ripeto, non vogliamo smantellare la squadra». MERCATO – «Fofana non voleva rinnovare e non potevamo perdere a zero un calciatore come lui. Il giocatore ha fatto poi una scelta di cuore. Sono rientrati giocatori importanti come ... Leggi su calcionews24

Gian19721 : @FONTIANONIME1 O prendi Braida e lo affianchi a Cherubini, o Carnevali del Sassuolo o Marino dell' Udinese. Con que… - sonostorie : @fantom9 Fidati, ha una rete di osservatori che altro che Marino e l'Udinese. C'è questo operatore per il Sudameric… -