Udine, la Cavarzerani non è più zona rossa. E davanti alla caserma sale la protesta (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ex caserma Cavarzerani non è più “zona rossa”. Si è conclusa mercoledì 26 agosto, con i risultati (tutti negativi) dei tamponi, la quarantena per i 467 richiedenti asilo rinchiusi da oltre un mese nel centro di accoglienza di via Cividale. E in serata una cinquantina di persone si sono riunite fuori dalla Cavarzerani per protestare contro la riapertura dei cancelli (videoproduzioni Petrussi). Leggi su udine20

Lexanajena75 : RT @messveneto: Udine, la Cavarzerani non è più zona rossa: parte la protesta davanti alla caserma - messveneto : Udine, la Cavarzerani non è più zona rossa: parte la protesta davanti alla caserma - TgrRaiFVG : All'ex caserma Cavarzerani di #Udine gli oltre 400 ospiti attendono che il cancello riapra, ora che la zona rossa n… - tabletquotidia2 : UDINE: CAVARZERANI, TUTTI NEGATIVI AL TAMPONE I RICHIEDENTI ASILO - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Migranti: nuovi gruppi rintracciati in Friuli Venezia Giulia A Trieste e vicino a U… -