Tpl, De Micheli “Pronte proposte per aumentare la capienza in sicurezza” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro, e dei tempi di permanenza a bordo per derogare al distanziamento di un metro, certificazione dei sistemi di aerazione e filtraggio dei mezzi, obbligo di mascherina chirurgica e differenziazione degli orari per diluire i flussi di passeggeri.Sono le proposte relative al trasporto pubblico locale spiegate dalla Ministra Paola De Micheli, durante la riunione in videoconferenza con le Regioni, per l'incremento della capienza in condizioni di sicurezza sui mezzi in vista della riapertura delle scuole.Nel corso del confronto, la Ministra ha fatto il punto sulle proposte condivise con le Regioni e inviate a partire da maggio e sul monitoraggio costante attivato in questi mesi dei flussi di ... Leggi su iltempo

Brescia TPL: ancora preoccupazioni per quadro finanziario e prossima apertura delle scuole

(FERPRESS) – Brescia, 17 AGO – Il 7 agosto 2020 si è tenuta l’Assemblea straordinaria dell’Agenzia del TPL di Brescia (con la partecipazione dei rappresentanti di Comune e Provincia di Brescia e Regio ...

Trasporti, Terzi: aumentare capienza per Tpl decisione meditata

Milano, 3 ago. (askanews) - "La decisione di aumentare la capienza dei mezzi pubblici è meditata e tiene conto della situazione sanitaria lombarda delle ultime settimane e della necessità di coordinam ...

