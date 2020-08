Termometri, scuolabus e tamponi. Azzolina, Arcuri e adesso De Micheli alla compagnia dei comici (Di mercoledì 26 agosto 2020) In alto mare, il governo ci naviga da mesi, ma la situazione non cambia. Se continua così altro che ripartenza! Come e quando indossare la mascherina tra i banchi di scuola, quali siano le regole per autobus e scuolabus in modo tale da garantire che tutti gli studenti arrivino in tempo, come essere sicuri che Asl, medici di base e pediatri possano far fronte a tutte le richieste, domande e segnalazioni provenienti dai genitori in ansia, questo e molto altro deve essere ancora affrontato e stabilito. Oggi se ne discuterà nella riunione tra la ministra Azzolina, il ministro della Salute Roberto Speranza, la ministra dei trasporti Paola De Micheli, Boccia, Agostino Miozzo coordinatore del Cts, il commissario Domenico Arcuri e i governatori delle 20 Regioni. Il problema della capienza dei pullman per ... Leggi su ilparagone

Sanificazione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno, mascherine obbligatorie anche per gli studenti e finestrini aperti. Sono alcune delle prescrizioni definite dal ministero dei Trasporti ...

Ma la grande operazione di screening non comincia benissimo. Intanto, secondo una prima ricognizione della Fimmg (il più grosso sindacato dei medici di medicina generale), non tutti rispondono all’app ...

