Temptation Island: presentate altre due coppie di Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il profilo ufficiale di Temptation Island ha appena presentato la terza e quarta coppia dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi su canale 5. Tutto sembra essere pronto per l’edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Il profilo Instagram ufficiale del programma, qualche ora fa, ha presentato la terza e quarta coppia del programma che sembrano non … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - TemptationITA : Gennaro e Anna stanno insieme da sei anni e, dopo vari tira e molla, pensano che #TemptationIsland possa aiutarli a… - TemptationITA : “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie… - shug_larry : @meetmeintheblue Ma non guarderò mai più temptation island con gli stessi occhi io - Cavallo49887059 : RT @TemptationITA: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie che p… -