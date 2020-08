Scuola, scontro governo-regioni: polemica sulla mascherina in classe (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Tanti ancora i nodi da sciogliere nel summit di questo pomeriggio tra governo e regioni. L'uso della mascherina a Scuola al centro del dibattito La partita più importante tra governo e regioni si sta giocando in queste ore, in attesa che siano definite le linee guida per garantire il rientro a Scuola in sicurezza alle migliaia di studenti italiani. Il 14 settembre è di là da venire e non c'è più tempo, ormai, per bozze o soluzioni di dubbia praticabilità: urge fare chiarezza. Tanti i nodi da sciogliere nel summit di oggi tra governatori e ministri. In prima battuta, quello delle mascherine in aula poi, il distanziamento sui mezzi di trasporto e, infine, la misurazione della temperatura corporea ... Leggi su ilgiornale

