Rivolta migranti a Rocca di Papa e unità operativa in quarantena a Lampedusa, Fsp Polizia: “Facciamo le spese di una politica miope e inconcludente” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Si susseguono, sempre più gravi, i problemi per gli appartenenti alle forze dell’ordine impegnati nei servizi connessi all’immigrazione e amplificati enormemente dall’emergenza Covid 19. Dopo il caso di un agente del Reparto mobile di Palermo risultato positivo al coronavirus dopo aver prestato servizio all’hotspot di Lampedusa, e la conseguente quarantena a cui è stata sottoposta tutta l’unità operativa di cui ha fatto parte, registriamo l’ennesima Rivolta di migranti, questa volta al Centro di Rocca di Papa, dove la calma è tornata a costo di quattro poliziotti feriti”. Lo afferma in una nota Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato, dopo le ... Leggi su romadailynews

vaticannews_it : Sono quasi 16mila le persone #migranti presenti a #Lesbo. Situazioni drammatiche, aggravate dalla pandemia di… - cordella_f : Rivolta migranti a Rocca di Papa,Fsp Polizia: “Facciamo le spese di una politica miope e inconcludente”… - Davjd_S : RT @noitre32: È partita la 'rivolta' dei prefetti 'Direttive chiare sui migranti' - DanielaScalcob : RT @autocostruttore: Migranti in rivolta a Rocca di Papa. Tentano la fuga, quattro poliziotti feriti - ovviono : RT @autocostruttore: Migranti in rivolta a Rocca di Papa. Tentano la fuga, quattro poliziotti feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolta migranti Covid, «Quarantena finita, fateci uscire», migranti in rivolta nel centro di accoglienza a Rocca di Papa Il Messaggero Inutile chiudere gli occhi

No, non ne stiamo uscendo migliori. Lo scontro sui migranti tra il governatore siciliano Nello Musumeci e il Viminale sembra dircelo con chiarezza. Chi ne risulta più ammaccata agli occhi degli italia ...

Migranti in rivolta a Rocca di Papa. Tentano la fuga, quattro poliziotti feriti

"Ancora una tentata fuga di migranti che pretendono di uscire dai centri di accoglienza senza sottoporsi al tampone. E al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa almeno 4 colleghi del commissariato di ...

No, non ne stiamo uscendo migliori. Lo scontro sui migranti tra il governatore siciliano Nello Musumeci e il Viminale sembra dircelo con chiarezza. Chi ne risulta più ammaccata agli occhi degli italia ..."Ancora una tentata fuga di migranti che pretendono di uscire dai centri di accoglienza senza sottoporsi al tampone. E al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa almeno 4 colleghi del commissariato di ...