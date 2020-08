PlayStation Network non funziona, il messaggio di Sony (Di mercoledì 26 agosto 2020) Migliaia di segnalazioni del 26 agosto 2020 indicano che PlayStation Network non funziona. Impossibile accedere al servizio. Diversi siti di monitoraggio dei guasti dei servizi su Internet riportano che il servizio di Sony PlayStation Network non funziona per milioni di utenti. PSN è la piattaforma che permette ai giocatori di affrontarsi nelle partite multiplayer online ma anche di accedere a molte altre funzioni e servizi. Secondo il sito Down Detector circa l’86 per cento degli utenti di PlayStation Network sta riscontrando difficoltà ad accedere. Il problema sembra riguardare tutta la rete, sia in Europa che negli Stati Uniti. Il picco massimo di segnalazioni simultanee di ... Leggi su bloglive

