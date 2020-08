Per "Anfiteatro sotto le stelle" in scena "Per aspera ad astra" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prosegue ad Arezzo "Anfiteatro sotto le stelle", il cartellone estivo che - fino a metà settembre " propone cultura in uno dei luoghi più belli e magici della città. Sabato 29 agosto alle ore 21.15, ... Leggi su lanazione

stefanopezzola : Ad Arezzo per “Anfiteatro sotto le stelle” Il live dj set di Clarissa Lucattini #anfiteatro_sotto_le_stelle… - ildiscorso : Ad Arezzo per “Anfiteatro sotto le stelle” in scena “Per aspera ad astra” 29 agosto - iadaresta7373 : @ramonlaguarta La Pepsi in Salento non è abbastanza penetrata nel mercato.Consiglio di ristrutturare l'anfiteatro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Anfiteatro Con “Melina”, il teatro per i ragazzi protagonista di “Anfiteatro sotto le stelle” LA NAZIONE Merate: letture, musica dal vivo e intrattenimento con “Sensazioni di leggera follia”

L’assessore Albani: “Uno spettacolo per riappropriarci di un po’ di serenità, perché la “paura” del contagio da Covid-19 sta segnando le nostre vite” MERATE – Letture, musica dal vivo e intrattenimen ...

A Miagliano spettacoli interattivi con il Confine di Fabio Banfo all'anfiteatro

Il progetto Storie Biellesi 2020 di Storie di Piazza inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR di Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provinci ...

L’assessore Albani: “Uno spettacolo per riappropriarci di un po’ di serenità, perché la “paura” del contagio da Covid-19 sta segnando le nostre vite” MERATE – Letture, musica dal vivo e intrattenimen ...Il progetto Storie Biellesi 2020 di Storie di Piazza inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR di Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provinci ...