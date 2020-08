Paris Hilton ha congelato gli ovuli: "Tutte dovrebbero farlo, per non avere assilli" (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Tutte dovrebbero farlo, così non hai l’assillo di sposarti e fare subito figli”: in questo modo Paris Hilton ha spiegato al Sunday Times la sua decisione di congelare gli ovuli. Una scelta maturata dopo aver discusso a lungo con Kim Kardashian: ”È stata illuminante, mi ha presentato il suo medico”, ha affermato. L’idea di mettere su famiglia, la ribelle ereditiera, ce l’ha in testa da un po’: “Sogno una mini-me. Mi piacerebbe avere una bambina e vestirla”, ha aggiunto. Ma quel momento non sembra essere ancora arrivato. Per fermare il ticchettio dell’orologio biologico, la Hilton, 39 anni, ha optato per la crioconservazione di ovociti. E la consiglia: “In questo ... Leggi su huffingtonpost

"Tutte dovrebbero farlo, così non hai l'assillo di sposarti e fare subito figli": in questo modo Paris Hilton ha spiegato al Sunday Times la sua decisione di congelare gli ovuli. Una scelta maturata d ...

