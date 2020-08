Papa Francesco: “Economia malata, pochi ricchissimi hanno più di tutta l’umanità” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. In questo tempo di incertezza e di angoscia, invito tutti ad accogliere il dono della speranza che viene da Cristo”. Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale, dalla Biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. Leggi su dire

