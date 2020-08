Osimhen "temevo razzismo,ma Napoli mi ha conquistato" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - 'Un po' di scetticismo c'era da parte mia, perché è una questione che appartiene al mondo intero. Poi ho visitato la città di Napoli, ho visto l'ambiente con i miei occhi e ho ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - 'Un po' di scetticismo c'era da parte mia, perché è una questione che appartiene al mondo intero. Poi ho visitato la città di Napoli, ho visto l'ambiente con i miei occhi e ho ...

Osimhen si presenta “Temevo il razzismo in Italia. Napoli mi ha tranquillizzato”

Castel di Sangro. Presentazione ufficiale nel ritiro di Castel di Sangro per i nuovi acquisti: Amir Rrhamani (“Arrivo in una squadra forte, saaremo vicini alle prime”) e soprattutto Victor Osimhen, 22 ...

