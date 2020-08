Ocse: Pil in picchiata nel secondo trimestre, meno 12,4% per l'Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'organizzazione di Parigi conferma l'impatto della pandemia. Maglia nera il Regno Unito (-20,4%), male anche Francia (-13.8%) e Germania (-9,7%). Nel terzo trimestre ci sarà l'impatto sugli Stati Uniti Leggi su lastampa

Economia - Lo comunica l'Ocse. Il dato,dovuto all'emergenza per il Covid-19, segna "la più grande caduta del Pil mai registrata nell'area Ocse,molto superiore al -2,3% del primo trimestre 2009, apice ...Crollo record nel Regno Unito (-20,4 per cento) e Francia (-13,8 per cento), seguite dall’Italia dove il PIL si è contratto del -12,4 per cento. Dall’Organizzazione con sede a Parigi precisano che “il ...