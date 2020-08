Non si sa più nulla di un giovane siciliano in Egitto: forse fermato dalla polizia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ... Leggi su globalist

matteosalvinimi : MUSUMECI: 'PIÙ DI 17MILA SBARCHI DA INIZIO ANNO, NON CI SONO LE NORME IGIENICO-SANITARIE ED EVADONO DAI CENTRI. NON… - borghi_claudio : Nessuna autorizzazione esplicita. Nessun dettaglio sulle caratteristiche del prestito. Non si sanno scadenza, tasso… - NaliOfficial : Non ho risparmiato nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità. E la… - DaniSalvestroni : RT @f_profili: Quando diciamo che l'aumento dei casi #covid19 che stiamo osservando in #toscana, per il momento, non è paragonabile a quell… - pietroangarano : RT @MilkoSichinolfi: Capisco che il personaggio #Briatore si prenda la scena per gli auguri di pronta guarigione, ma non si possono dimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it