Noah Schnapp di Stranger Things si difende dalle accuse di razzismo dopo un video trapelato in rete (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non c'è pace sui social per Noah Schnapp di Stranger Things: dopo i tweet con contenuti razzisti apparsi sul suo profilo Twitter, che l'attore ritiene sia stato hackerato, il giovane interprete della serie Netflix è tornato in tendenza sui social quando molti utenti hanno iniziato a utilizzare l'hashtag #NoahSchnappIsOverParty per sanzionare un altro comportamento ritenuto deprecabile. La vicenda nasce dalla circolazione online di un video che ritrae Noah Schnapp in auto con amici mentre canta la canzone Freaky Friday di Lil Dicky feat. Chris Brown, che nel ritornello contiene più volte l'epiteto razzista "nigga" ("negro").

in cui canta una canzone... Non c’è pace sui social per Noah Schnapp di Stranger Things: dopo i tweet con contenuti razzisti apparsi sul suo profilo Twitter, che l’attore ritiene sia stato hackerato, ...

Noah Schnapp di Stranger Things: salta fuori un video razzista, ma lui nega

Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers in Stranger Things, è stato accusato di ripetere più volte un termine offensivo in un video virale, ma il ragazzo ha negato spiegando l'accaduto. NOTIZIA di LA ...

