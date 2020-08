NBA Playoffs, i Nuggets accorciano le distanze: allungo Clippers (Di mercoledì 26 agosto 2020) Solo due gare nella notte degli NBA Playoffs. I Denver Nuggets vincono gara 5 e accorciano sul 3-2, allungo dei Los Angeles Clippers sui Dallas Mavericks. Continuano gli NBA Playoffs, con le due gare del martedì notte tutte dedicate al tabellone della Western Conference. Infatti sono scesi in campo Utah Jazz-Denver Nuggets e Dallas Mavericks-Los … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NBAItalia : ? 43 PTS / 17 REB / 13 AST. ? Terzo giocatore nella Storia NBA a realizzare un 40+ / 15+ / 10+ in una partita dei P… - NBALatam : ?? Kawhi activando el MODO PLAYOFFS ?? - Mirco29011991 : Denver accorcia le distanze.Non bastano 30p di Mitchell e la doppia doppia di Gobert(11p+12r) ai Jazz per chiudere… - Fazzettino : Ai Playoffs uno vale uno*. La vittoria esaltante al supplementare di una squadra e la piallata metodica dell'altra.… - Gabriel_bidi : Playoffs da NBA salvando a quarentena -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs

La Gazzetta dello Sport

Il movimento More Than A Vote, capitanato dalla stella dei Los Angeles Lakers, ha deciso di devolvere i milioni di dollari necessari ad aumentare il numero di scrutinatori nei seggi delle comunità ner ...Non è solo l'attrazione principale della stagione estiva di Disney World, ma è basket vero. La giostra dei playoff Nba, nel bel mezzo del primo turno, si sta dimostrando il più grande spettacolo sport ...