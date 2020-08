Messi lascia il Barcellona via fax: un campione con un carattere fragile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il fuoriclasse argentino pagherà di tasca propria la clausola per lasciare la Spagna. Inter e Manchester City sognano il suo arrivo. Ma emerge un lato di Messi che lo ha spesso accompagnato sul piano mentale. Il sogno di un gran numero di tifoserie sta finalmente per prendere forma. Anche se alla fine solo una potrà … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gazzetta_it : Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito - DaRonz82 : Messi che lascia il Barcellona è una notizia che mai avrei pensato di leggere in vita mia - tancredipalmeri : C’è ormai il 50% di possibilità che Messi vada via dal Barcellona. Ecco cosa è cambiato nel Manchester City negli… - LeonardoMizzi : RT @faberskj: Se #Messi lascia, è coerente con la sua carriera: calciatore inarrivabile, leader inesistente. - magojuventus : Di sicuro se Messi lascia il Barcellona, in accordo, sarà lui che per i media ha deciso di andare. Sarebbe troppo p… -