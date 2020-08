Maurizio Costanzo e la morte: “Lo dissi a Maria prima di sposarci” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il giornalista Maurizio Costanzo ospite a “C’è tempo per…” parla della sua carriere e dalla sua vita privata con Maria De Filippi Il giornalista Maurizio Costanzo stamane è stato ospite a “C’è tempo per…“, in collegamento da Roma. Costanzo nella sua carriera da giornalista ha raccontato varie vicende della nostra storia recente, dalla cronaca alle trasmissioni di mafia (nel maggio 1993 subì anche un attentato a Roma in via Fauro) e parte della sua lunga carriera l’ha ripercorsa stamane nella trasmissione di Beppe Convertini e Anna Falchi. Ma c’è stato anche un momento in cui si è lasciato andare e ha parlato della sua vita privata. Tra poco, il 28 agosto, giorno del ... Leggi su bloglive

Sofia_1_vv : RT @CrisciGloria: Rispetto a certe persone, dico: per sempre viva i cani e i gatti - onedfeelz_ : @louiisluve @harxgolden è diventato Maurizio Costanzo ma è uscito bene - carrotgiirll : @harxgolden È un po’ Maurizio Costanzo senza collo per il resto è magnifico - _nosensegirl_1D : @harxgolden È un po' come Maurizio Costanzo cioè senza collo :D - sapphicbishop : @isaxwalls maurizio costanzo mi ha detto che apprezza. -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria” SoloGossip.it C’è tempo per… Maurizio Costanzo a Barbara Capponi: “La pianti”

Nella puntata odierna di C’è tempo per… Anna Falchi e Beppe Convertini hanno parlato di generazioni a confronto e tra gli ospiti c’è stato anche il tempo di far intervenire il grande Maurizio Costanzo ...

Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria”

Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria”, le parole a C’è tempo per… Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria” Questa matti ...

Nella puntata odierna di C’è tempo per… Anna Falchi e Beppe Convertini hanno parlato di generazioni a confronto e tra gli ospiti c’è stato anche il tempo di far intervenire il grande Maurizio Costanzo ...Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria”, le parole a C’è tempo per… Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria” Questa matti ...