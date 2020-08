Lombardia, aumentano i tamponi: 16.561 269 positivi, 14 a Bergamo. Nessun decesso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per il secondo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A fronte dell’altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono 269 i nuovi positivi riscontrati, con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. Leggi su ecodibergamo

In aumento di due unità i ricoveri in terapia intensiva (17), senza variazioni quelli negli altri reparti (158). Sempre più giovani - Delle nuove positività «circa due terzi sono determinate da ...

Triplicati i contagi a Brescia

Sui 269 casi positivi registrati oggi in Lombardia, sono 102 quelli registrati nella provincia di Milano, di cui 66 nel capoluogo lombardo. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epi ...

