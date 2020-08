Juventus, colpo a sorpresa: McKennie ad un passo (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juventus sta per portare a termine un colpo a sorpresa per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Sky, il club bianconero sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa per Weston McKennie dello Schalke 04. Per il centrocampista statunitense si parla di prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Leggi su sportface

