Jazz&Wine, al via la rassegna della Reggia di Carditello (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 7 minutiSapori e armonie nella rassegna Jazz & Wine, in programma da domani a domenica 30 agosto a Carditello (San Tammaro), nell’ambito del Carditello Festival. Obiettivo dell’iniziativa – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello guidata dal presidente Luigi Nicolais – è avviare un percorso culturale e musicale ispirato alla storia dei vini casertani, valorizzando il ruolo svolto dalla Fondazione che recentemente ha attivato due coltivazioni sui propri terreni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa con la Cantine Magliulo ed il Pallagrello bianco e nero con la cantina Vigne Chigi di Capua. Ogni sera, dunque, concerti jazz con le note di Head Project Trio (27 ... Leggi su anteprima24

Radio1Rai : Oltre quaranta musicisti per un progetto unico al mondo. Alle 14 a #UnGiornoDaGambero con @DuccioPasqua e… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #Torino #Jazz Festival: venerdì via all’ottava edizione, sold out tutti gli appuntamenti… - dionysvscult : io incazzata con taehyung perché stamattina volevo fare colazione con la sua playlist jazz e invece E INVECE la pla… - invidiarecords : Ascolta Valériane su ?? Spotify ??e aggiungila alla tua Playlist Valériane - Summertime SPOTIFY) ??????… - claudias996 : la parte che preferisco dell’allenamento è fare stretching al buio con musica jazz di sottofondo -