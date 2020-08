Il weekend di DAZN: freccette, Community Shield e il ritorno di De Chirico in UFC! (Di mercoledì 26 agosto 2020) TORNANO LE freccette CHE VANNO DRITTE AL CUORE DEGLI APPASSIONATI In diretta su DAZN fino al 5 settembre torna in diretta da Milton Keynes la Premier League Darts, la competizione dedicata al mondo delle freccette che riparte in una nuova modalità post lockdown ma preservando tutto l’entusiasmo che da sempre la caratterizza e arricchita dal commento di un esperto come Giordano Reale. Ma quali sono gli elementi fondamentali per essere un campione di darts e centrare gli obiettivi? Per il commentatore non ci sono dubbi: “Braccio, testa. La preparazione mentale è alla base di questo sport, freddezza e cuore“, afferma l’ex giocatore ai microfoni di DAZN, gli stessi dai quali si appresta a commentare le performance di questo sport che negli ultimi anni continua a registrare sempre ... Leggi su sportfair

giuliaforpeace : RT @matteopittaccio: Terra ?? Fuoco?? Aria ??? Acqua ?? Pilota ? Appena finito il weekend del GP della Stiria subito a vedere 'I 5 elementi', s… - edoverce97 : @Saetta_McQueen @gasa2mani @DAZN_IT @matteopittaccio 1. Matteo ha appena finito di commentare un intero weekend di… - Albyg0 : @Saetta_McQueen @DAZN_IT @matteopittaccio Forse la sovrapposizione con il weekend di moto lo hanno bloccato... - filippo46c : Cosa ha portato Dovi a fare peggio del weekend scorso? #AustrianGP #MotoGP #MotoGPDAZN @DAZN_IT - matteopittaccio : Terra ?? Fuoco?? Aria ??? Acqua ?? Pilota ? Appena finito il weekend del GP della Stiria subito a vedere 'I 5 elementi'… -

Ultime Notizie dalla rete : weekend DAZN Il weekend di DAZN: freccette, Community Shield e il ritorno di De Chirico in UFC! SportFair MotoGP oggi, GP Stiria 2020: diretta gara su Sky, TV8, DAZN e streaming

Il weekend all’insegna della MotoGP con il GP Stiria 2020 sta per concludersi oggi, domenica 23 agosto, con la gara ufficiale che si correrà sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. Ieri si sono corse ...

DIRETTA MotoGP, GP Spielberg LIVE: inizia la gara, duello Dovizioso-Quartararo per il Mondiale

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Stranamente attardato, infine, Miguel Oliveira: il portoghese è stato velocissimo per tutto il weekend, ma stamani ha chiuso solo 18esimo. (Motorspo ...

Il weekend all’insegna della MotoGP con il GP Stiria 2020 sta per concludersi oggi, domenica 23 agosto, con la gara ufficiale che si correrà sul circuito Red Bull Ring di Spielberg. Ieri si sono corse ...Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Stranamente attardato, infine, Miguel Oliveira: il portoghese è stato velocissimo per tutto il weekend, ma stamani ha chiuso solo 18esimo. (Motorspo ...