Il video inedito sul giallo di Crema: spunta la Panda e il monopattino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un video inedito di una telecamera di sorveglianza di una villa di Crema che riprende una Panda e poi un uomo su un monopattino è stato mandato in onda oggi in esclusiva da Ogni Mattina su TV8. Il filmato combacia alla perfezione con quanto emerge dal fascicolo dell'inchiesta su orari e luoghi in cui Pasini, indagato nel giallo per la scomparsa di Sabrina Beccalli, racconta di avere guidato la Panda della vittima e di avere usato un monopattino. Redazione  Luoghi: Crema Leggi su ilgiornale

btshouse_ita : ??: E’ un vero peccato che non siamo riusciti a vedervi di persona ??: Registreremo il video per FNS e ve lo invierem… - OreosEverywhere : RT @TatianaAponte13: Inédito JSJSJAJSJA xd. - TatianaAponte13 : Inédito JSJSJAJSJA xd. - yougotnojambae : RT @Yforever951: Inedito???? La melodia, la sua voce bellissima...#kth1 sta arrivando ?????? @BTS_twt #Taehyung #KTH1iscoming - Yforever951 : Inedito???? La melodia, la sua voce bellissima...#kth1 sta arrivando ?????? @BTS_twt #Taehyung #KTH1iscoming -