Il vero terrore di Kim Jong-un non è il Covid, ma il tifone Bavi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Torna sui media nordcoreani Kim Jong-un, nel mezzo delle voci che si rincorrono da mesi sulle sue condizioni di salute e sul passaggio di consegne in Corea del Nord. La cosa sicura è che non è in coma come invece era filtrato ieri. L'agenzia ufficiale Kcna dà notizia della partecipazione di Kim a una "riunione allargata" del Politburo e a una riunione del "consiglio politico esecutivo" del Partito dei lavoratori che si sono tenute ieri. In cima all'agenda, l'emergenza coronavirus (anche se Pyongyang non ha mai confermato un solo caso e ha imposto il lockdown a Kaesong solo per un "sospetto" contagio) e l'arrivo del tifone Bavi. Kim, riporta la Kcna, ha denunciato "carenze" nel lavoro di prevenzione contro il «virus maligno» e ha sottolineato la necessità di "misure attive". Ma ... Leggi su iltempo

tempoweb : Ma quale coma per il #Covid_19, il terrore di Kim Jong-un si chiama #Bavi #tifone #KimJongUn ??… - PonytaEle : RT @FaberVonCastell: Il vero problema è chi chiama le vittime più indifese del clima di terrore generato dalle falsità dei media 'mocciosi… - FaberVonCastell : Il vero problema è chi chiama le vittime più indifese del clima di terrore generato dalle falsità dei media 'moccio… - RobertoTerenzi1 : @comis_william @bruno_luckn Sono convinto che adesso non vincerebbero più Zebio, infatti nutrono un vero e proprio… - markgmm : @MissTiptree Tutte le città, i paesi. Se lei conosce la Germania ,la troverà tutta ricostruita. Ad eccezione di Ber… -

Ultime Notizie dalla rete : vero terrore Terrore a Ostia, tre donne Rom tentato il rapimento di due bambine Ck12 Giornale Banditi con mascherina in azione a Ischia, pistola contro un commerciante per rubargli i soldi

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti da un uomo che ha subito una rapina ad Ischia da un gruppo di malviventi. La vittima è un commerciante che, dopo l’orario di lavoro, è stato ...

L'attentato terroristico diventa un film. Taj Mahal, la storia raccontata dai testimoni

Taj Mahal è il film del 2005 diretto da Nicolas Spada e presentato alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, che ha raccontato una parte della terr ...

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti da un uomo che ha subito una rapina ad Ischia da un gruppo di malviventi. La vittima è un commerciante che, dopo l’orario di lavoro, è stato ...Taj Mahal è il film del 2005 diretto da Nicolas Spada e presentato alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, che ha raccontato una parte della terr ...