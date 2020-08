Il Castello delle Cerimonie: è morta Donna Rita, moglie del Boss (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rita Greco in Polese Lutto a Il Castello delle Cerimonie. Nelle scorse ore si è infatti spenta, dopo aver contratto il Coronavirus, Rita Greco, vedova del “Boss” Antonio Polese, venuto a mancare il 1° dicembre 2016, e madre di Imma Polese, l’attuale protagonista del programma di Real Time. Ricoverata da due settimane all’ospedale Cotugno di Napoli, dopo essere risultata positiva al Covid 19 in seguito ai primi casi verificatisi a La Sonrisa, Donna Rita soffriva di patologie pregresse, che hanno purtroppo reso impossibile il suo recupero. Secondo quanto riferito da Il Corrierino, le condizioni della Polese, ottant’anni, si sono infatti aggravate in mattinata, nonostante l’ultimo tampone effettuato ... Leggi su davidemaggio

repubblica : Oggi su Rep: ?? Napoli, Grand Hotel la Sonrisa: lo spettacolo continua nel castello delle favole kitsch [di STELLA C… - Patty12784303 : @semrasevimli44 @goyotocho64 Wunderbar ??il castello delle favole di Re Ludwig ???? - domthewizard : Brendon fa le prove per le serenate al castello delle cerimonie #viteallimite - JoaquinS84 : RT @castelliditalia: Gangi, gioiello delle Madonie e della #Sicilia più in generale, è un borgo medievale 'appoggiato' sul Monte Marone, st… - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Il Castello delle Cerimonie: morta Donna Rita, la vedova di Don Antonio -