Il Barcellona non ci sta: "Vogliamo tenere Messi" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Barcellona, Spagna, - All'indomani della clamorosa decisione di Leo Messi di chiedere via fax al Barcellona la rescissione anticipata del contratto a costo zero, e mentre tutti sono in attesa che il ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - marcoconterio : ?? Da #Barcellona non arrivano conferme alle dimissioni di #Bartomeu - Sport_Mediaset : #Barcellona, #Bartomeu nega le dimissioni: pronto alla battaglia legale con #Messi. Il presidente resta in sella, i… - sportface2016 : Secondo il giornalista di Onda Cero, non ci sarebbero più dubbi: '#Messi ha preso una decisione irrevocabile. Lasce… - tatanKaiser : @SandroSca Ma a Barcellona non odiavano l'Inter per la semifinale di CL ladrata nel 2010? -