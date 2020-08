Halo Infinite non subirà ulteriori rinvii e la versione Xbox One si farà (Di mercoledì 26 agosto 2020) È stato un mese ricco di eventi per Halo Infinite e per gli sviluppatori 343 Industries. È iniziato con una rivelazione del gameplay che sicuramente non è andata come avrebbe dovuto e da allora c'è stata una raffica di annunci importanti, un rinvio al 2021, speculazioni, fughe di notizie e polemiche.Più di recente, nuove informazioni hanno affermato che Microsoft e 343 Industries stavano pianificando di abbandonare la versione Xbox One di Halo Infinite per rendere il gioco esclusivo per Xbox Series X, a causa delle scarse prestazioni sull'hardware current-gen. Lo stesso report ha anche affermato che Microsoft stava persino considerando di rinviare ancora una volta il gioco, questa volta all'inizio del 2022.Ora, tuttavia, John Junyszek, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HaloInfinite: nessun altro rinvio in programma. La versione Xbox One arriverà. - VideoGamersITA : Halo Infinite: versione Xbox One cancellata e posticipo al 2022? 343 Industries smentisce - - GamingTalker : Halo Infinite rinviato al 2022 e niente versione Xbox One? 343 Industries smentisce i rumor - Console_Tribe : Halo Infinite, a rischio l’uscita su Xbox One e nel 2021? - - infoitscienza : Halo Infinite, rumor: versione Xbox One cancellata, lancio nel 2022? -