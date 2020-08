Governo, Recovery Fund e SURE in cassaforte: ora tocca al MES? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non c’è due senza tre, direbbe qualcuno. Se infatti sul binario del Governo sono in arrivo, in partenza dall’Europa risorse significative da Recovery Fund e SURE, sono in tanti a chiedersi se a breve toccherà dire di sì anche al MES, il tesoretto – tra l’altro immediatamente disponibile – che ingolosisce in particolare il PD, decisamente meno il Movimento CinqueStelle. Momentaneamente “silenziato” anche in vista dell’ormai prossimo appuntamento con le elezioni regionali in programma il prossimo 20 e 21 settembre il dibattito sul MES è più vivo che mai tanto che aumenta il pressing. Dal Pd a Forza Italia, passando anche dalla ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, tanti esponenti politici, ... Leggi su quifinanza

"Ai Comuni servono fondi per scuole, trasporti, infrastrutture. Ho sottoscritto il documento di Anci (l'associazione nazionale dei Comuni Italiani) denominato "Città-Italia" con cui i sindaci chiedono ...

Dopo l'affondo del presidente di Confindustria Carlo Bonomi contro l'esecutivo ecco pronta la piccata replica, in un duro braccio di ferro tra le parti che molto probabilmente è ancora lungi dal concl ...

