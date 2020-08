Giuliana De Sio, rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..” (Di mercoledì 26 agosto 2020) rapina nell’appartamento di Giuliana De Sio. A rivelare il triste accaduto ci pensa la stessa attrice italiana, attraverso i suoi ufficiali account di Facebook e Instagram. Scendendo nel dettaglio, posta una foto che ritrae la sua stanza da letto totalmente a soqquadro! Una bruttissima sorpresa per la De Sio, che di rientro dal mare si … L'articolo Giuliana De Sio, rapina nel suo appartamento: “Casa svaligiata..” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Non bastava la brutta esperienza vissuta con il coronavirus, a colpire Giuliana De Sio ci si sono messi anche i ladri. L'attrice salernitana è stata vittima di un furto nella sua abitazione mentre lei ...

